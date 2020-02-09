Около 120 человек приняли участие в «пельменном» забеге в Ижевске

Забег проходил по центральным улицам города.

Ижевск. Удмуртия. Около 120 человек приняли участие в «пельменном» забеге «PelmenRun» в Ижевске. Мероприятие прошло в рамках фестиваля «Всемирный день пельменя», сообщают организаторы.

Участникам предстояло преодолеть 1 или 2 пельменные мили. Забег проходил по центральным улицам города. Открыл состязания семейный старт на 1 милю, позже состоялись индивидуальный, корпоративный и муниципальный забеги.

Для гостей и участников были подготовлены развлекательные, увеселительные и спортивные мероприятия.