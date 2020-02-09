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Около 120 человек приняли участие в «пельменном» забеге в Ижевске

12:16, 09 февраля, 2020
Ксения Чернова
Около 120 человек приняли участие в «пельменном» забеге в Ижевске
12:16, 09 февраля, 2020
Ксения Чернова
327
0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: vk.com/dom.druzhby
327
0

Забег проходил по центральным улицам города.

Ижевск. Удмуртия. Около 120 человек приняли участие в «пельменном» забеге «PelmenRun» в Ижевске. Мероприятие прошло в рамках фестиваля «Всемирный день пельменя», сообщают организаторы.

Участникам предстояло преодолеть 1 или 2 пельменные мили. Забег проходил по центральным улицам города. Открыл состязания семейный старт на 1 милю, позже состоялись индивидуальный, корпоративный и муниципальный забеги.

Для гостей и участников были подготовлены развлекательные, увеселительные и спортивные мероприятия.

12:16, 09 февраля, 2020
Ксения Чернова
327
0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


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