Ижевские баскетболисты «Купол-Родников» прервали серию поражений

Встреча с екатеринбургским «Уралом» окончилась со счётом 82:89.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский баскетбольный клуб «Купол-Родники» одержал победу над «Уралом» из Екатеринбурга, прервав серию поражений из трёх матчей. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Встреча прошла 5 февраля в Екатеринбурге. Первые три отрезка игры уральцы опережали «Купол-Родники» на несколько очков. Исход матча решила заключительная четверть, в начале которой ижевские баскетболисты сравняли счёт и обогнали соперников на 10 очков.

До финального свистка преимущество переходило от одной команды к другой, но в итоге встреча закончилась со счётом 82:89 в пользу «Купол-Родники». Самым результативным игроком команды стал Андрей Матеюнас, заработавший 19 очков.

Ижевский клуб поднялся на пятое место турнирной таблицы. Следующая встреча пройдёт 8 февраля с клубом «Руна-Баскет» в Москве.

Напомним, что три предыдущих выездных матча обернулись поражениями для БК «Купол-Родники».