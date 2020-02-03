Второй в России ресурсный центр развития шахматного спорта откроют в Удмуртии

Центр займется переподготовкой, повышением квалификации педагогов по шахматам.



Ижевск. Удмуртия. Второй в России ресурсный центр развития шахматного спорта откроется в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования республики.

Его главными задачами станут профподготовка педагогов для проведения уроков по шахматам в школах, переподготовка, повышение квалификаций судей, тренеров и арбитров. В перспективе центр может получить статус межрегионального и заниматься кадровой подготовкой тренеров из других регионов.

Разместится организация на двух площадках: в Республиканской спортшколе по шахматам имени Сергея Ощепкова в Ижевске и в Дебесском политехникуме. Планируется, что появится учреждение уже к 1 сентября 2020 года.

Отмечается, что к создаваемым по всей стране центрам «Точка роста» предъявляется требование о наличии шахматных зон. В этом году такие зоны появятся в 42 школах республики, а к 2024 г. - в 273.

Первый в стране ресурсный центр открылся в Псковской области.