Ижевские баскетболисты «Купол-Родников» уступили на выезде «Самаре»

Счёт по итогам встречи составил 82:64.

Ижевск. Удмуртия. Баскетболисты ижевской команды «Купол-Родники» уступили на выезде «Самаре». Как сообщила пресс-служба команды, матч завершился со счётом 82:64.

Ижевские спортсмены начали отставать с самого начала. Первая четверть завершилась со счётом 29:22 в пользу «Самары». Вторая — также в пользу хозяев паркета, 55:37. Третья четверть — 66:50 тоже в пользу «Самары». При этом самым результативным игроком «Купол-Родников» в этой встрече стал легионер Трой Барнис. На его счету 13 очков.

«Поздравляю «Самару» с победой, сегодня вы очень хорошо играли. Мы старались, как могли, но с таким процентом в атаке противостоять вам было тяжело. Где-то мы, конечно, еще и плохо защищались, но вы и попали хорошо. Выездные матчи, которые для нас особенно сложные — отсюда и спад в игре. Борьба за плей-офф только начинается!», — сказал в послематчевом интервью главный тренер «Купола-Родники» Милош Павичевич.