«Ижсталь» одержала победу над ангарским «Ермаком»

Сталевары победили с преимуществом в одну шайбу.

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты команды «Ижсталь» на домашнем льду вырвали победу у команды «Ермак» из Ангарска. Об этом сообщает пресс-служба ижевского клуба.

Весь первый период «Ижсталь» доминировала на льду, нанеся в створ ворот соперника 19 бросков, более половины из которых могли вылиться в гол. Вратарь «Ермака» показал хорошую игру и не дал открыть счёт.

Во втором периоде гости смогли «распечатать» ворота хозяев, однако «Ижсталь» быстро сравняла счёт. В третьем периоде «Ермак» вновь вырвался вперёд. Шайбу забил бывший ижсталевец Антон Воробьёв. «Сталевары» отыгрались спустя пять минут. Победный гол в красивом проходе забил Максим Мельников.

Матч закончился со счётом 3:2 в пользу «Ижстали». Это позволит ижевской команде подняться на пару строчек вверх в турнирной таблице. Сейчас она находится на 24 месте.

3 февраля в Ижевске состоится домашний матч с красноярским «Соколом».