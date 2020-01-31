Одна из задач, поставленная новым председателем, — строительство Дома дзюдо.

Ижевск. Удмуртия. Экс-министр МВД Удмуртии Александр Первухин возглавил федерацию дзюдо республики. Как говорится в пресс-релизе организации, это решение приняли на общем собрании РОО «Удмуртская республиканская федерация дзюдо».

На этой встрече председатель федерации Илья Штайн вынес заявление по собственному желанию о досрочном прекращении своих полномочий. На его место была предложена кандидатура генерала-майора полиции, экс-министра МВД Удмуртии Александра Сергеевича Первухина. Он уже возглавлял федерацию дзюдо Удмуртской Республики с 2014 по 2017 годы.

Как отметили в организации, этот период характеризуется появлением административного, финансового ресурса и программой целенаправленного развития дзюдо в Удмуртии. Новый председатель определил приоритетными задачами строительство Дома дзюдо, развитие клубов на территории региона, работу по подготовке тренерского состава.

Также основным направлением в работе федерации была названа реализация соглашения о намерениях по развитию дзюдо в Удмуртии в 2020-2025 годах. Этот документ планируют подписать правительством республики, региональная федерация дзюдо, Федерация дзюдо России и Европейский союз дзюдо.

Александр Первухин выразил уверенность, что общими усилиями удастся поддержать активные темпы развития дзюдо в Удмуртии и решить все поставленные задачи.