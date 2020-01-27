Церемония открытия состоится в субботу на стадионе «Динамо».

Ижевск. Удмуртия. Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей» пройдут в Ижевске 1 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики.

Состязания пройдут на базе спорткомплекса «Динамо». Принять участие в них смогут желающие на любых моделях коньков. Для этого необходимо представить паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС, справку о допуске от врача и полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

Соревнования будут проходить в разных возрастных группах: ученики 1-2 классов, ученики 3-5 классов, ученики 6-8 классов, ученики 9-11 классов. Также состоятся забеги мужчин и женщин в возрастных группах 1994-2001 годов рождения и 1993 года рождения и старше. Организаторы предусмотрели две дистанции: 50 м и 100 м.

Церемония открытия состоится в субботу в 11:00, соревнования начнутся в 11:15.