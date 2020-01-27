Хоккеисты «Ижстали» всухую проиграла «Сарыарке» в Караганде

Спортсмены не успели прийти в форму после переездов.

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» всухую проиграла клубу «Сарыарка» на выезде. Как сообщает пресс-служба команды из столицы Удмуртской Республики, матч прошел накануне, 26 января, в Караганде.

Игре предшествовали тяжелые переезды, отметили представители «Ижстали». Напомним, 24 января должна была состояться встреча «сталеваров» и команды «Номад» в Нур-Султане. Однако из-за тяжелых погодных условий и перекрытий дорог было принято решение о переносе игры на 25 января. Позже появилось еще одно препятствие: «в связи с несвоевременной доставкой хоккейной формы команды «Ижсталь» из города Усть-Каменогорск в город Нур-Султан по причине тяжелых погодных условий и перекрытий дорог, Лига приняла решение о переносе матча <…> с 25 января на 28 января».

«Порожняя» поездка ижевчан в Нур-Султан сказалась в сегодняшнем матче отрицательным образом. Длительный перерыв и дополнительные перелеты не позволили «сталеварам» сохранить игровой тонус», – отмечается в сообщении пресс-службы «Ижстали».

Первый период игры с «Сарыаркой» прошел «под диктовку» хозяев льда. Они в четыре раза чаще пытались пробить оборону «сталеваров». Однако ижевчане выстояли, и на перерыв команды ушли со счетом 0:0. Во втором периоде «Номаду» все же удалось прорвать оборону «сталеваров». На 22-й минуте Эдуардс Янсонс забросил первую шайбу, а спустя ровно пять минут отличился Матвей Тымченко. В третьем периоде счет остался неизменным. Итог матча: 2:0.

«Команда «Сарыарка» доминировала все три периода, у нас были только некоторые «полу-моменты». Благодарен ребятам, что через «не могу» во всех сложностях провели достаточно хороший матч против сильного соперника, упрекнуть мне их не в чем», – отметил после матча главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин.

Теперь ижевским хоккеистам снова придется вернуться в Нур-Султан, где должен состояться перенесенный матч с «Номадом».