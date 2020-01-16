Американский легионер дебютировал в матче команды «Купол-Родники» в Ижевске

В этой встрече ижевчане уступили команде из Ярославля.

Ижевск. Удмуртия. Ижевские баскетболисты «Купол-Родников» на своём паркете уступили «Буревестнику» из Ярославля со счётом 72:86. Как сообщает пресс-служба клуба, матч прошёл в среду, 15 января.

«Как и обещали, в этой игре под номером 3 дебютировал американский легионер Трой Маршалл Барнис. И даже записал в свой актив первые очки за наш клуб», — говорится в пресс-релизе.

Гости намеревались взять реванш за домашнее поражение на старте чемпионата. У них это хорошо получалось. Максимум, что позволяли ярославцы хозяевам, это приблизиться к трёхочковой разнице. А потом вновь уходили в отрыв. В последней четверти преимущество гостей достигало +15.

Встреча получилась интересной и боевой. Самым результативным игроком в составе ижевской команды стал Евгений Минченко. На его счету 20 очков. У Троя Барниса — 10.