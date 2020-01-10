Победную шайбу удалось забросить капитану «Ижстали».

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» обыграли на выезде нефтекамский «Торос». Как сообщает пресс-служба клуба из столицы Удмуртской Республики, матч прошел накануне, 9 января.

Уже на пятой минуте встречи «сталевар» Дмитрий Буйницкий открыл счет. Нефтекамцы ответили, на перерыв команды ушли с равным счетом. В середине второго периода хозяева льда забили два гола, однако ижевчанам удалось отыграться.

«В третьей двадцатиминутке шла равная борьба, которая в итоге не позволила выявить победителя в основное время. Команды, тем не менее, обменялись голами», - отмечается в сообщении.

В дополнительное время победную шайбу удалось забросить капитану «Ижстали» Антону Кочурову.

«Матч получился боевой, в бытность игроком не раз играл против «Тороса», игры всегда были напряженными. Так получилось и сегодня. Ребята хорошо поработали, в итоге – трудовая командная победа», - отметил после матча главный тренер ижевчан Рамиль Сайфуллин.