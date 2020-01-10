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Хоккеисты «Ижстали» обыграли на выезде нефтекамский «Торос»

08:30, 10 января, 2020
Ксения Чернова
Хоккеисты «Ижстали» обыграли на выезде нефтекамский «Торос»
08:30, 10 января, 2020
Ксения Чернова
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#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
Фото: vk.com/izhhcizhstal
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Победную шайбу удалось забросить капитану «Ижстали».

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» обыграли на выезде нефтекамский «Торос». Как сообщает пресс-служба клуба из столицы Удмуртской Республики, матч прошел накануне, 9 января.

Уже на пятой минуте встречи «сталевар» Дмитрий Буйницкий открыл счет. Нефтекамцы ответили, на перерыв команды ушли с равным счетом. В середине второго периода хозяева льда забили два гола, однако ижевчанам удалось отыграться.

«В третьей двадцатиминутке шла равная борьба, которая в итоге не позволила выявить победителя в основное время. Команды, тем не менее, обменялись голами», - отмечается в сообщении.

В дополнительное время победную шайбу удалось забросить капитану «Ижстали» Антону Кочурову.

«Матч получился боевой, в бытность игроком не раз играл против «Тороса», игры всегда были напряженными. Так получилось и сегодня. Ребята хорошо поработали, в итоге – трудовая командная победа», - отметил после матча главный тренер ижевчан Рамиль Сайфуллин.

08:30, 10 января, 2020
Ксения Чернова
180
0
#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия

 

 

 


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