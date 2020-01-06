«Молот-Прикамье» обыграл хоккеистов «Ижстали»

Вопрос о победителе пришлось отложить до буллитной серии.

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» уступили «Молоту-Прикамье» из Перми. Как сообщила пресс-служба команды, матч состоялся в столице Удмуртии в воскресенье, 5 января.

Счёт открыли гости на 13-й минуте. Давид Мнацян, оставшись без опеки, почти в упор мощным кистевым броском послал шайбу в ворота. Ижевчане ответили голом во втором периоде. Валентин Макаров на 27-й минуте матча, вкатившись в зону соперников по правому краю, сместился в центр и броском из-под защитника послал шайбу в «девятку».

В третьем периоде преимущество было на стороне хозяев льда. Ижевчане имели несколько голевых моментов, дважды играли в большинстве, но пробить молодого вратаря Константина Шостака так и не смогли. Впрочем, и гости не воспользовались своими шансами — Денис Костин играл уверенно.

В овертайме определить победителя тоже не удалось, а в серии послематчевых бросков мастеровитее оказалась пермяки. Победный буллит на счету Владимира Королева.