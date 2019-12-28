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Хоккеисты «Ижстали» одолели в овертайме «Молот-Прикамье»

13:16, 28 декабря, 2019
Евгений Кандаков
Хоккеисты «Ижстали» одолели в овертайме «Молот-Прикамье»
13:16, 28 декабря, 2019
Евгений Кандаков
139
0
#спорт\n#Ижсталь\n#хоккей\n#Пермь\n#матч
Фото: hcizhstal.ru
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0

Хозяевам льда не помогли «родные стены», счет 3:4 в пользу «сталеваров».

Ижевск. Удмуртия. Редкий по накалу страстей матч увидели в пятницу, 27 декабря, хоккейные болельщики Перми. Оказав упорнейшее сопротивление, «Молот-Прикамье» все же уступил «Ижстали» в дополнительное время со счетом 3:4, сообщает пресс-служба ижевского клуба.

Игра начиналась относительно спокойно, до середины матча мастерство демонстрировали главным образом вратари, успешно отбившие несколько шайб. Равновесие было нарушено удалением пермского игрока. «Сталевары» умело реализовали большинство, за 4 минуты дважды поразив ворота хозяев льда. Отличились Даниил Курашов и Максим Мизюрин. Затем верный удар нанес Владимир Дьяченко.

Казалось бы, победа уже в руках, 3 шайбы за оставшееся время отыграть пермяки не смогут. Тем не менее, «Молот-Прикамье» сумел собраться и на время выпутаться из практически безнадежной ситуации.

Сперва гол из-за ворот забил Артур Чувиляев. Затем настоящее чудо сотворил Александр Куваев. Оформив на последней минуте основного времени дубль, бывший ижсталевец перевел матч в овертайм.

Однако «сталевары» не расстроились и силами одной смены сумели огорчить пермских хоккеистов. Те оказались менее точными и упустили свой шанс. Героем финального противостояния стал Евгений Орлов, его бросок принес ижевчанам победу.

«На короткие новогодние каникулы «сталевары» уходят в приподнятом настроении, а уже в Новом году, 5 января, им вновь предстоит скрестить клюшки с пермяками. Что-то подсказывает, будет интересное кино», - отмечается в сообщении пресс-службы ХК «Ижсталь».

 

13:16, 28 декабря, 2019
Евгений Кандаков
139
0
#спорт\n#Ижсталь\n#хоккей\n#Пермь\n#матч

 

 

 


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