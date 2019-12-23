Хоккеисты «Ижстали» обыграли «Химик» из Воскресенска

Это седьмая победа ижевчан в последних восьми матчах.

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» вытащили победу при счёте 1:3. Как сообщила пресс-служба команды, матч с «Химиком» из Воскресенска завершился со счётом 4:3 в пользу ижевчан.

«До сих пор «Ижсталь» с «Химиком» в очном противостоянии в ВХЛ шли ноздря в ноздрю, имея равное количество побед и равную разницу забитых и пропущенных голов. Сегодня чаша склонилась в сторону ижевского клуба. Не без труда», — говорится в пресс-релизе команды из Удмуртии.

В середине первого периода последовали взаимные удаления, одним из которых и воспользовались гости — на 11-й минуте большинство реализовал Олег Губин. В начале второго периода гости вновь огорчили хозяев льда — выход «два в ноль» Кирилл Смирнов завершил точным броском под перекладину. Сократить отставание в счете ижевчанам удалось на 27-й минуте. Евгений Орлов попытался протолкнуть шайбу под щитками вратаря, но удалось ему это сделать только с помощью Константина Рыжова. На 34-й минуте воскресенцы вновь вырвались вперед на две шайбы — отличился Максим Баин. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе гостей, Владимир Дьяченко на 37-й минуте мощным броском реализовал большинство.

В заключительной двадцатиминутке снова в большинстве он же результативно замкнул передачу из-за ворот, сделанную Вадимом Щегольковым. Дьяченко оформил дубль в матче против своего бывшего клуба. А победную шайбу на 47-й минуте забил Евгений Орлов снова во взаимодействии с Константином Рыжовым.

Это седьмая победа «Ижстали» в последних восьми матчах. Во вторник, 24 декабря, подопечные Рамиля Сайфуллина встретятся с дебютантом ВХЛ, командой «Хумо» из Узбекистана.