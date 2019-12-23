Баскетболисты «Купол-Родников» обыграли в Ижевске «Восток-65» с Сахалина

Финальный счёт игры составил 84:82.

Ижевск. Удмуртия. Баскетболисты «Купол-Родников» обыграли в Ижевске «Восток-65» из Южно-Сахалинска. Как сообщила пресс-служба команды, финальный счёт игры составил 84:82.

Перед этим матчем обе команды понесли потери в составе: у ижевчан травмировался Алексей Карпеко, у гостей — Сердар Аннаев. Борьба обещала быть очень упорной, ведь команды разделяла лишь одна победа.

В первой четверти купольцы уверенно оторвались от сахалинцев. Антон Саяпин взял на себя роль лидера в этом игровом отрезке. Промежуточный итог — 22:15.

Вторая десятиминутка началась кардинально противоположно. Уже спортсмены «Востока» нащупали свою игру и приблизились к купольцам на минимальное расстояние. И тут на баскетбольную сцену вышел Василий Мартынов. Кураж вернулся к хозяевам, и этот игровой отрезок остался снова за ними — 42:32.

После большого перерыва ситуация особо не поменялась. Лишь к концу третьей четверти гости смогли немного подтянуться и записать её себе в актив — 65:57.

Последняя десятиминутка началась нервно. Сахалинцы вновь смогли отыграть почти весь гандикап. За две минуты до окончания гости повели +2 очка. Усилиями Евгения Минченко со штрафных ижевчане счёт сравняли. И в концовке выиграли 84:82. Победный гол записал в свой актив Андрей Матеюнас.