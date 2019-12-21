Матч завершился со счётом 3:1 в пользу ижевчан.

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» остановили победную серию московской «Звезды». Как сообщила пресс-служба клуба, матч на ледовой арене в столице Удмуртии завершился в пятницу, 20 декабря, со счётом 3:1 в пользу ижевчан.

«На сегодняшнюю игру «Звезда» вышла, имея за плечами рекордную для клуба победную серию из 13 матчей. «Ижсталь» в последнее время тоже набрала ход, но такими успехами, как у соперника, похвастаться не могла. По сути сегодня встречались команды с разных полюсов турнирной таблицы», — говорится в релизе ижевской команды.

Уже к пятой минуте «сталевары» повели в счёте 2:0. Вначале большинство реализовал Алексей Виноградов, а затем Антон Ковалев подправил шайбу в ворота после броска Алексея Баженова.

Армейцы тут же поменяли вратаря, а затем ещё и использовали тайм-аут. Помог «Звезде» вернуться в игру большой дисциплинарный штраф, полученный лучшим бомбардиром ижевчан Константином Рыжовым. Хозяева льда пять минут в меньшинстве отбились, но во втором периоде все же пропустили шайбу от Семена Афонасьевского, когда на скамейке штрафников «отдыхал» Вадим Щегольков. Правда, когда Щегольков вернулся на площадку, он сам и восстановил прежнюю разницу в счёте, забросив ответную шайбу.

В оставшееся время, как москвичи не старались, но переломить ход встречи не смогли.