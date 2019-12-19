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Баскетболисты «Купол-Родников» обыграли в Ижевске команду «Спартак-Приморье»

08:30, 19 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
Баскетболисты «Купол-Родников» обыграли в Ижевске команду «Спартак-Приморье»
08:30, 19 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
54
0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#баскетбол
Фото: vk.com/bkrodniki
54
0

Счёт по итогам игры составил 77:75.

Ижевск. Удмуртия. Баскетболисты «Купол-Родников» обыграли в Ижевске команду «Спартак-Приморье». Как сообщила пресс-служба клуба, счёт по итогам игры составил 77:75.

«Этот матч для обеих команд очень принципиальный. Приморцы пока проиграли лишь один баскетбольный поединок, и терять "марку" им бы очень не хотелось. Ижевчане же вернулись с неудачного выезда, и победа нужна была для них как воздух», — сообщила пресс-служба ижевских баскетболистов.

Первая половина встречи прошла в практически равной борьбе. Лишь на несколько очков спартаковцы смогли уйти в отрыв. Провал случился в третьей четверти. Дальние броски, которые и без того не особо получались у «купольцев», вообще перестали залетать. Гости же, напротив, использовали все возможные моменты. Отрыв лидеров увеличился до 8 очков.

Четвёртый игровой отрезок начался кардинально противоположно. За 5 минут четверти подопечные Милоша Павичевича свели на нет все предыдущие усилия приморцев. Антон Бревнов и Андрей Матеюнас свои трёшки смогли реализовать. За полторы минуты до конца встречи хозяева вели +4.

«Обстановка накалялась. Гости занервничали. Оставалось удержать и не растерять. И удержали! Победа! 77:75», — отметила пресс-служба ижевского клуба.

08:30, 19 декабря, 2019
Дмитрий Стрелков
54
0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#баскетбол

 

 

 


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