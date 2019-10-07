Ижевский «Зенит» проиграл гостям из «Тюмени»

Следующий матч ижевчан пройдёт в Набережных Челнах 13 октября.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский футбольный клуб «Зенит» проиграл гостям из «Тюмени». Матч прошёл в столице Удмуртии в воскресенье, 6 октября.

Встреча состоялась в рамках очередного тура Первенства России по футболу среди команд ПФЛ. Единственный гол забили на 35-й минуте первого тайма. Итог матча – 0:1.

С 13 очками в 13 матчах ижевчане занимают десятое место в турнирной таблице. 13 октября «Зенит» на выезде сыграет с лидером — «Камазом» из Набережных Челнов.