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Ижевский «Зенит» проиграл гостям из «Тюмени»

09:00, 07 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
Ижевский «Зенит» проиграл гостям из «Тюмени»
09:00, 07 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
216
0
#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#Зенит Ижевск
Фото: https://vk.com/fczenitizhevsk
216
0

Следующий матч ижевчан пройдёт в Набережных Челнах 13 октября.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский футбольный клуб «Зенит» проиграл гостям из «Тюмени». Матч прошёл в столице Удмуртии в воскресенье, 6 октября.

Встреча состоялась в рамках очередного тура Первенства России по футболу среди команд ПФЛ. Единственный гол забили на 35-й минуте первого тайма. Итог матча – 0:1.

С 13 очками в 13 матчах ижевчане занимают десятое место в турнирной таблице. 13 октября «Зенит» на выезде сыграет с лидером — «Камазом» из Набережных Челнов.

09:00, 07 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
216
0
#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#Зенит Ижевск

 

 

 


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