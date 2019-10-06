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Около 10 тыс человек стали участниками Всероссийского дня ходьбы в Ижевске

16:30, 06 октября, 2019
Около 10 тыс человек стали участниками Всероссийского дня ходьбы в Ижевске
16:30, 06 октября, 2019
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#спорт\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов
Фото: acebook.com ( Катрина Селезнева)
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Гостем праздника стал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Ижевск. Удмуртия. Всероссийский День ходьбы отметили в Ижевске. Торжественное открытие праздника спорта прошло 6 октября на Центральной площади города. Как сообщила пресс-служба главы правительства Удмуртской Республики, в акции приняли участие 10 тыс. человек.

Гвоздём программы и главной звездой стал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. «Удмуртская Республика славится замечательными людьми. Мы знаем героев спорта, которых родила удмуртская земля и этот поток должен быть неиссякаемым. Ходьба – это то, что объединяет всех от мала до велика», - обратился он к горожанам.

Вместе с Дмитрием в Ижевске День ходьбы отпраздновали олимпийская чемпионка по биатлону Наталья Сныкина, олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина, прославленная лыжница Галина Кулакова и многие другие.

Президент олимпийского комитета России Станислав Поздняков поприветствовал всех ижевчан: «Я поздравляю всех от имени олимпийского комитета России с замечательным праздником – Всероссийским днем ходьбы. Этот праздник на ежегодной основе проводит наша организация во всех уголках нашей страны. Но сегодня как никогда актуально быть здесь, где очень активно и очень внимательно развеивается массовый спорт. Массовый спорт это не только спортивная ходьба или плавание. Это еще и большая группа болельщиков».

6 октября в Ижевске прошло ещё одно масштабное мероприятие - республиканский фестиваль оздоровительного туризма «Кругосветка Удмуртии». Она проходит в рамках национального проекта «Демография» и федерального проекта «Спорт-норма жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, в феврале 2020 года Ижевск станет местом проведения первых Всероссийских любительских игр. «Это еще раз подтверждает, что Удмуртия - территория спорта», - отметил руководитель республики.

16:30, 06 октября, 2019
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#спорт\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов

 

 

 


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