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«Кругосветка Удмуртии» и Всероссийский день ходьбы: чем заняться в Ижевске 6 октября

11:51, 05 октября, 2019
Ксения Чернова
«Кругосветка Удмуртии» и Всероссийский день ходьбы: чем заняться в Ижевске 6 октября
11:51, 05 октября, 2019
Ксения Чернова
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#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: Pixabay
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В связи с проведением спортивных мероприятий в городе будет ограничено движение.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в воскресенье, 6 октября, станет настоящим спортивным праздником. В этот день в столице Удмуртской Республики пройдет традиционная «Кругосветка Удмуртии».

Для участников подготовят 10 вариантов дистанции. Шесть из них пешеходные – на 2,5; 5; 10; 15; 20 и 30 км. Кроме того, можно пройти по туристско-краеведческому маршруту 5 км или преодолеть велодистанции 15, 20 и 30 км. Старт и финиш - на фан-зоне парка Кирова.

В этот же день горожане смогут пройти символическую Олимпийскую дистанцию 2 020 м вместе со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым. Старт на дистанцию «2020» состоится в 12:00 на Центральной площади, финиш - в парке Кирова. Все участники олимпийской дистанции получат памятные медали и дипломы участника.

В связи с проведением спортивных мероприятий в городе будет ограничено движение. С 11:30 до 14:00 будет недоступен для транспорта участок улицы Пушкинской от Лихвинцева до Кирова и улицы Кирова от Пушкинской до Песочной.

Движение троллейбусов №1, 4, 7 будет перенаправлено на улицу Удмуртскую, движение автобуса №19 будет организовано по улице Карла Маркса, а автобуса №28 – по улице Удмуртской.

Закрытие дороги.jpg

11:51, 05 октября, 2019
Ксения Чернова
585
0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


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