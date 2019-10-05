Протяженность новой трассы составит 850 м, ширина – 4 м.

Малая Пурга. Удмуртия. Строительство лыжероллерной трассы в Малой Пурге завершат 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Малопургинского района.

«Ее наши лыжники ждали уже очень давно. Сейчас у них имеются определенные сложности с тренировочным процессом. Спортсмены занимаются на трассах, путь до которых не самый близкий», – отметили власти.

Протяженность новой трассы составит 850 м, ширина – 4 м, на поворотах предусмотрено расширение до 5 м. Кроме того, на трассе есть перепады высот.

В настоящее время рабочие укладывают второй слой асфальтобетонного покрытия на стоянке для автомобилей. С ноября лыжная база начнет свою работу в полном режиме.