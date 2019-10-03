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Хоккеисты «Ижстали» уступили команде «СКА-Нева»

10:15, 03 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
Хоккеисты «Ижстали» уступили команде «СКА-Нева»
10:15, 03 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
Фото: пресс-служба ХК «Ижсталь»
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Матч завершился со счётом 1:6.

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» уступили на своём льду команде «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга. Прошедший в среду, 2 октября, матч завершился со счётом 1:6.

«С первых минут матча петербуржцы навязали свою игру. Ижевчане темп соперников подхватили, и стартовый период прошел в обоюдоостром противостоянии. Но не забили в отличие от гостей, которым за полторы минуты до перерыва все же удалось огорчить ижевского вратаря. Отличился капитан команды Альберт Конозов», — говорится в пресс-релизе ижевской команды.

Во втором периоде в ворота «Ижстали» влетела вторая шайба от Алексея Ожгихина. Константину Рыжову удалось быстро забить ответный гол. Однако ижсталевцы за четыре минуты пропустили три гола в исполнении Подколзина, Кукштеля и Солянникова.

В третьем периоде армейцы забросили ещё одну шайбу.

Отметим, что предыдущая игра, прошедшая 30 сентября, закончилась для «Ижстали» победой. Тогда ижевчане одолели «Динамо» из Твери со счётом 3:2.

10:15, 03 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
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0
#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия

 

 

 


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