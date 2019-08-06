Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» пройдут в Удмуртии

Центральный старт соревнований состоится 10 августа на центральной площади Воткинска.

Ижевск. Удмуртия. Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» вновь пройдут в Удмуртии. По информации пресс-службы Минспорта республики, центральный старт состоится 10 августа на центральной площади Воткинска. Всего же 10 и 11 августа состязания запланированы на городских и сельских площадках региона.

Мероприятия проходят при поддержке Министерства спорта России, региональной общественной организации «Федерация баскетбола «Удмуртия»», «Центра спортивной подготовки сборных команд УР» и Министерства спорта УР в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом Владимиром Путиным.

«Оранжевый мяч» является проектом республиканского масштаба и проводится для популяризации и дальнейшего развития уличного баскетбола в стране. В 2019 году мероприятие пройдет в рамках Года здоровья, объявленного главой Удмуртии и в рамках празднования 100-летия Михаила Калашникова.

К участию в соревнованиях допускаются все желающие по нескольким возрастным категориям, вне зависимости от уровня физической подготовки. Заявки принимаются только от укомплектованных команд, состоящих из 4 человек. На сайте csp18.ru до 9 августа работает электронная регистрация.

Участников центрального старта ждут сувениры с логотипом мероприятия, а победителей и призеров - награды Минспорта России и призы от партнера.