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Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» пройдут в Удмуртии

09:20, 06 августа, 2019
Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» пройдут в Удмуртии
09:20, 06 августа, 2019
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#спорт\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#баскетбол
Фото: pixabay.com
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Центральный старт соревнований состоится 10 августа на центральной площади Воткинска.

Ижевск. Удмуртия. Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» вновь пройдут в Удмуртии. По информации пресс-службы Минспорта республики, центральный старт состоится 10 августа на центральной площади Воткинска. Всего же 10 и 11 августа состязания запланированы на городских и сельских площадках региона.

Мероприятия проходят при поддержке Министерства спорта России, региональной общественной организации «Федерация баскетбола «Удмуртия»», «Центра спортивной подготовки сборных команд УР» и Министерства спорта УР в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом Владимиром Путиным.

«Оранжевый мяч» является проектом республиканского масштаба и проводится для популяризации и дальнейшего развития уличного баскетбола в стране. В 2019 году мероприятие пройдет в рамках Года здоровья, объявленного главой Удмуртии и в рамках празднования 100-летия Михаила Калашникова.

К участию в соревнованиях допускаются все желающие по нескольким возрастным категориям, вне зависимости от уровня физической подготовки. Заявки принимаются только от укомплектованных команд, состоящих из 4 человек. На сайте csp18.ru до 9 августа работает электронная регистрация.

Участников центрального старта ждут сувениры с логотипом мероприятия, а победителей и призеров - награды Минспорта России и призы от партнера.

09:20, 06 августа, 2019
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#спорт\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#баскетбол

 

 

 


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