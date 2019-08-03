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Видео короткой программы Алины Загитовой в новом сезоне появилось в Сети

15:01, 03 августа, 2019
Дарья Саушина
Видео короткой программы Алины Загитовой в новом сезоне появилось в Сети
15:01, 03 августа, 2019
Дарья Саушина
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#спорт\n#фигурное катание\n#Алина Загитова
Фото: instagram.com/azagitova
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Уроженка Ижевска будет выступать под песню израильской певицы Ясмин Леви — Me Voy («Я ухожу»).

Ижевск. Удмуртия. В Сети появилось видео новой короткой программы уроженки Удмуртии Алины Загитовой. Как сообщает sport24.ru, номер 17-летняя Олимпийская чемпионка представила на шоу The Ice в японской Осаке. В грядущем сезоне фигуристка будет выступать под песню израильской певицы Ясмин Леви — Me Voy («Я ухожу»). 

Alina Zagitova NEW Short program 2019 7 27

Больше новостей в группе "Алина Загитова - королева льда" https://vk.com/alina_queen_of_ice

15:01, 03 августа, 2019
Дарья Саушина
298
0
#спорт\n#фигурное катание\n#Алина Загитова

 

 

 


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