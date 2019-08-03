Видео короткой программы Алины Загитовой в новом сезоне появилось в Сети

Уроженка Ижевска будет выступать под песню израильской певицы Ясмин Леви — Me Voy («Я ухожу»).

Ижевск. Удмуртия. В Сети появилось видео новой короткой программы уроженки Удмуртии Алины Загитовой. Как сообщает sport24.ru, номер 17-летняя Олимпийская чемпионка представила на шоу The Ice в японской Осаке. В грядущем сезоне фигуристка будет выступать под песню израильской певицы Ясмин Леви — Me Voy («Я ухожу»).