В Удмуртии скандинавской ходьбой занимаются более 12 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. IV Международный фестиваль скандинавской ходьбы пройдет в Ижевске. По информации пресс-службы Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики, он состоится 24 августа на фан-зоне парка Кирова в рамках Года здоровья и национального проекта «Демография», реализуемого по указу президента России Владимира Путина.

На площадке организуют соревнования и мастер-классы по скандинавской ходьбе, легкоатлетический марафон, выступления творческих коллективов. Кроме того, все желающие смогут получить консультации врачей на Аллее здоровья.

Жители будут соревноваться в личном первенстве или в командном зачете на дистанциях 3, 5, 10 км и марафонском забеге на 42,195 км. В зависимости от дистанций к участию допускаются лица от 14 или от 18 лет. На дистанцию 3 км принимаются желающие выполнить установленные нормативы комплекса «ГТО». На дистанции 1 км нет возрастных ограничений.

Скандинавская ходьба активно развивается в Удмуртии. Сейчас этим видом спорта занимаются более 12 тыс. жителей республики. Наиболее активны Ижевск, Глазов, Воткинск, Сарапул, Игра, Алнаши, Кизнер и Селты.

Все любители скандинавской ходьбы могут принять участие в соревнованиях, а все остальные - поддержать спортсменов и провести время с пользой на мастер-классах и развлекательных мероприятиях.

Регистрация участников на сайте udfesca.ru

Подробности: vk.com/udmnordicwalking и по телефону +7 (3412) 65-99-65