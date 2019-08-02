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Международный фестиваль скандинавской ходьбы пройдет в Ижевске

09:50, 02 августа, 2019
Международный фестиваль скандинавской ходьбы пройдет в Ижевске
09:50, 02 августа, 2019
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#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: vk.com/udmnordicwalking
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В Удмуртии скандинавской ходьбой занимаются более 12 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. IV Международный фестиваль скандинавской ходьбы пройдет в Ижевске. По информации пресс-службы Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики, он состоится 24 августа на фан-зоне парка Кирова в рамках Года здоровья и национального проекта «Демография», реализуемого по указу президента России Владимира Путина.

На площадке организуют соревнования и мастер-классы по скандинавской ходьбе, легкоатлетический марафон, выступления творческих коллективов. Кроме того, все желающие смогут получить консультации врачей на Аллее здоровья.

Жители будут соревноваться в личном первенстве или в командном зачете на дистанциях 3, 5, 10 км и марафонском забеге на 42,195 км. В зависимости от дистанций     к участию допускаются лица от 14 или от 18 лет. На дистанцию 3 км принимаются желающие выполнить установленные нормативы комплекса «ГТО». На дистанции 1 км нет возрастных ограничений.

Скандинавская ходьба активно развивается в Удмуртии. Сейчас этим видом спорта занимаются более 12 тыс. жителей республики. Наиболее активны Ижевск, Глазов, Воткинск, Сарапул, Игра, Алнаши, Кизнер и Селты.

Все любители скандинавской ходьбы могут принять участие в соревнованиях, а все остальные - поддержать спортсменов и провести время с пользой на мастер-классах и развлекательных мероприятиях.

Регистрация участников на сайте udfesca.ru

Подробности: vk.com/udmnordicwalking  и по телефону +7 (3412) 65-99-65

09:50, 02 августа, 2019
124
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#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


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