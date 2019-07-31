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Первый межрайонный фестиваль скандинавской ходьбы объединил более 150 жителей Удмуртии

16:50, 31 июля, 2019
Первый межрайонный фестиваль скандинавской ходьбы объединил более 150 жителей Удмуртии
16:50, 31 июля, 2019
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#спорт\n#здоровье\n#общество\n#Киясово\n#Удмуртия\n#новости
Фото: пресс-служба Минсоцполитики Удмуртии
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Спортивное мероприятие состоялось 30 июля в Киясово.

Киясово. Удмуртия. В Удмуртии состоялся первый межрайонный фестиваль скандинавской ходьбы «Активное долголетие». Соревнования прошли во вторник, 30 июля, на стадионе «Юность» в Киясово.

Участниками спортивного праздника стали более 150 человек. Среди них были команды комплексных центров социального обслуживания населения (КЦСОН) Каракулинского, Завьяловского, Малопургинского, Киясовского районов и Сарапула, представители ветеранских организаций.

Первое место среди женщин заняла Татьяна Валеева (Сарапул), второе – Надежда Юшкова (Сарапул), третье – Ольга Матвеева (Завьяловский район).

Сильнейшим среди мужчин на дистанции 2 км стал Николай Валеев (Сарапул). На вторую ступень пьедестала поднялся Виталий Чиков (Киясово). Замкнул тройку лидеров Василий Тимофеев (Малая Пурга).

Помимо индивидуального первенства на фестивале были командные соревнования. Так, победителями «Весёлых стартов» стали сарапульцы, второе место заняли представители Завьяловского КЦСОН, третье – Киясовский район.

Специальный диплом вручили самому старшему участнику фестиваля – 84-летнему Мулланазипу Маннапову.

Фестиваль «Активное долголетие» организован в рамках национального проекта «Демография», реализуемого по указу президента России Владимира Путина. И теперь такой фестиваль среди спортивных команд комплексных центров социального обслуживания населения будет проходить каждый год.

«В каждом городе и районе Удмуртии существуют комплексные центры обслуживания. И в каждом комплексном центре созданы свои клубы скандинавской ходьбы. Всего у нас на территории при примерном подсчете порядка 6 тыс. человек уже активно вовлечены в скандинавскую ходьбу», - рассказала начальник управления Минсоцполитики Удмуртии Гульсина Рудина.

16:50, 31 июля, 2019
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#спорт\n#здоровье\n#общество\n#Киясово\n#Удмуртия\n#новости

 

 

 


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