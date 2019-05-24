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Прощание с легендой ижевского хоккея Сергеем Абрамовым пройдет в воскресенье

14:20, 24 мая, 2019
Дарья Саушина
14:20, 24 мая, 2019
Дарья Саушина
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#спорт\n#общество\n#Ижсталь\n#траур\n#Ижевск\n#хоккей
Фото: пресс-служба Ижстали
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Желающих проститься с хоккеистом будут ждать с 10:30 до 12:00.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск простится с легендой хоккея Сергеем Абрамовым в воскресенье, 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба «Ижстали».

Прощание пройдет с 10:30 до 12:00 в ледовом дворце «Ижсталь». Вход в здание – с северной стороны, на саму ледовую арену можно будет пройти через двери 2-3 секторов. 

Напомним, что хоккеист скончался 23 мая на 63-м году жизни. Сергею Абрамову принадлежит множество клубных рекордов, 18-й номер в «Ижстали» навечно останется за Абрамовым в честь его выдающихся заслуг.

14:20, 24 мая, 2019
Дарья Саушина
737
0
#спорт\n#общество\n#Ижсталь\n#траур\n#Ижевск\n#хоккей
МирТесен

 

 

 


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