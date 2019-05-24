Прощание с легендой ижевского хоккея Сергеем Абрамовым пройдет в воскресенье

Желающих проститься с хоккеистом будут ждать с 10:30 до 12:00.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск простится с легендой хоккея Сергеем Абрамовым в воскресенье, 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба «Ижстали».

Прощание пройдет с 10:30 до 12:00 в ледовом дворце «Ижсталь». Вход в здание – с северной стороны, на саму ледовую арену можно будет пройти через двери 2-3 секторов.

Напомним, что хоккеист скончался 23 мая на 63-м году жизни. Сергею Абрамову принадлежит множество клубных рекордов, 18-й номер в «Ижстали» навечно останется за Абрамовым в честь его выдающихся заслуг.