Два нападающих пополнят ряды хоккейного клуба «Ижсталь»

Игорь Шама и Артем Дмитричев до этого выступали за команду МХЛ «Омские Ястребы».

Ижевск. Удмуртия. Два нападающих подписали контракты с хоккейным клубом «Ижсталь». Об этом сообщает пресс-служба ижевской команды.

Игорь Шама и Артем Дмитричев в минувшем сезоне выступали за команду МХЛ «Омские Ястребы».

В составе «Омских Ястребов» Шама сыграл 61 матч, набрал 6 (6+0) результативных баллов при коэффициенте полезности «плюс 1».

Дмитричев сыграл 64 матча, набрал 30 (13+17) результативных баллов при коэффициенте полезности «плюс 20».

Напомним, недавно на должность главного тренера ХК «Ижсталь» был назначен Рамиль Сайфуллин.