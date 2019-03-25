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Стрелки из Удмуртии завоевали золото и бронзу чемпионата Европы

09:00, 25 марта, 2019
Георгий Поветкин
09:00, 25 марта, 2019
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Хорватия
Фото: Стрелковый союз России
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Соревнования проходили в хорватском Осиеке.

Осиек. Хорватия. Стрелки из Удмуртии Юлия Каримова и Николай Килин завоевали золотую и бронзовую медали на чемпионате Европы по пулевой стрельбе. Об этом сообщает стрелковый союз России.

Юлия Каримова в составе сборной выиграла командные соревнования «Пневматическая винтовка, 10 метров». Вместе с ней успех праздновали Анастасия Галашина и Дарья Вдовина.

Николай Килин также завоевал медаль в командных соревнованиях, в упражнении «Пневматический пистолет, 10 метров».

В Чемпионате Европы приняли участие порядка 600 стрелков из 46 стран мира. Всего на счету сборной России 30 медалей: 14 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых.

09:00, 25 марта, 2019
Георгий Поветкин
103
0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Хорватия

 

 

 


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