Стрелки из Удмуртии завоевали золото и бронзу чемпионата Европы

Соревнования проходили в хорватском Осиеке.

Осиек. Хорватия. Стрелки из Удмуртии Юлия Каримова и Николай Килин завоевали золотую и бронзовую медали на чемпионате Европы по пулевой стрельбе. Об этом сообщает стрелковый союз России.

Юлия Каримова в составе сборной выиграла командные соревнования «Пневматическая винтовка, 10 метров». Вместе с ней успех праздновали Анастасия Галашина и Дарья Вдовина.

Николай Килин также завоевал медаль в командных соревнованиях, в упражнении «Пневматический пистолет, 10 метров».

В Чемпионате Европы приняли участие порядка 600 стрелков из 46 стран мира. Всего на счету сборной России 30 медалей: 14 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых.