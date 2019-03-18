Соревнования по тракторному биатлону прошли в Удмуртии

Мероприятие посетили около 5 тысяч зрителей.

Ижевск. Удмуртия. В удмуртской деревне Большая Кивара состоялись соревнования по тракторному биатлону. Мероприятие посетили около 5 тыс зрителей, сообщила министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова.

«Потрясающая энергетика, множество увлечённых людей, около 5 тысяч гостей и участников», - написала на своей странице в фейсбуке Абрамова.

Отметим, что в самих соревнованиях приняли участие 30 водителей, в том числе три участницы соревновались в женских заездах. Гонщикам необходимо было преодолеть дистанцию по пересечённой местности, выполнить стрельбу из винтовки на огневом рубеже и в случае промахов преодолеть штрафные круги.