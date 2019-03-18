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Соревнования по тракторному биатлону прошли в Удмуртии

12:45, 18 марта, 2019
12:45, 18 марта, 2019
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#спорт\n#биатлон\n#Удмуртия\n#развлечения\n#техника
Фото: vk.com/udmapk18
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Мероприятие посетили около 5 тысяч зрителей.

Ижевск. Удмуртия. В удмуртской деревне Большая Кивара состоялись соревнования по тракторному биатлону. Мероприятие посетили около 5 тыс зрителей, сообщила министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова.

«Потрясающая энергетика, множество увлечённых людей, около 5 тысяч гостей и участников», - написала на своей странице в фейсбуке Абрамова.

Отметим, что в самих соревнованиях приняли участие 30 водителей, в том числе три участницы соревновались в женских заездах. Гонщикам необходимо было преодолеть дистанцию по пересечённой местности, выполнить стрельбу из винтовки на огневом рубеже и в случае промахов преодолеть штрафные круги.

Ольга Абрамова

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12:45, 18 марта, 2019
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#спорт\n#биатлон\n#Удмуртия\n#развлечения\n#техника

 

 

 


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