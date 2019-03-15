Ижевские «Купол-Родники» одержали победу над «Уралом»

Встреча завершилась со счетом 93:83 в пользу коллектива из столицы Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский баскетбольный клуб «Купол-Родники» одержал победу над «Уралом» в рамках регулярного чемпионата мужской Суперлиги-1. Встреча завершилась со счетом 93:83 в пользу коллектива из столицы Удмуртии.

Первые три четверти команды играли в «догонялки». В первой и третьей четвертях «Родники» уходили в отрыв, однако гости из Екатеринбурга отыгрывали разницу в счете. Аналогично игра складывалась и во втором игровом отрезке, но уже при лидерстве «Урала».

В заключительной 10-минутке подопечные Милоша Павичевича благодаря в том числе точным броскам Антона Бревнова смогли добыть для себя победу.

На данный момент «Родники» находятся на 14 месте в Суперлиге, имея в своем активе 38 очков.