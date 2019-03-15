play
pause
  • $ 65.4 ↓
  • € 74.06 ↑

Ижевские «Купол-Родники» одержали победу над «Уралом»

09:30, 15 марта, 2019
09:30, 15 марта, 2019
165
0
#спорт\n#Ижевск\n#Екатеринбург\n#Удмуртия\n#баскетбол
Фото: vk.com/bkrodniki
165
0

Встреча завершилась со счетом 93:83 в пользу коллектива из столицы Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский баскетбольный клуб «Купол-Родники» одержал победу над «Уралом» в рамках регулярного чемпионата мужской Суперлиги-1. Встреча завершилась со счетом 93:83 в пользу коллектива из столицы Удмуртии.

Первые три четверти команды играли в «догонялки». В первой и третьей четвертях «Родники» уходили в отрыв, однако гости из Екатеринбурга отыгрывали разницу в счете. Аналогично игра складывалась и во втором игровом отрезке, но уже при лидерстве «Урала».

В заключительной 10-минутке подопечные Милоша Павичевича благодаря в том числе точным броскам Антона Бревнова смогли добыть для себя победу.

На данный момент «Родники» находятся на 14 месте в Суперлиге, имея в своем активе 38 очков.

09:30, 15 марта, 2019
165
0
#спорт\n#Ижевск\n#Екатеринбург\n#Удмуртия\n#баскетбол

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

На льду Камы в Удмуртии обнаружили труп мужчины

13:20, 09 марта, 2019
3709

Приезд секретаря Совбеза России Николая Патрушева в Ижевск, новый директор ДРЭУ и арест Конора Макгрегора: что произошло минувшей ночью

2783
08:00, 12 марта, 2019

Дело хозяина «резинового дома» в Ижевске направили в суд

2481
15:30, 09 марта, 2019

Масленичные гуляния в Ижевске: что, где, когда

2437
12:10, 08 марта, 2019

Более 260 тыс рублей похитили с банковской карты жительницы Ижевска

1913
17:36, 09 марта, 2019

Клип Сергея Лазарева на песню для «Евровидения» за сутки набрал больше 1 млн просмотров

15:16, 10 марта, 2019
3939

Россиянки выбрали самые популярные города для путешествия в одиночку

1776
17:55, 08 марта, 2019

В МВД составили список потенциально опасных пород собак

1126
10:00, 08 марта, 2019

Роспотребнадзор рассказал, как бороться с близорукостью у школьников

1122
13:00, 08 марта, 2019

В «Москва-сити» появится самая большая жилая башня в Европе

1074
15:13, 12 марта, 2019

В зоопарке США ягуар напал на посетительницу, которая делала селфи

12:44, 11 марта, 2019
2485

Умер сыгравший СиСи Кэпвелла в «Санта-Барбаре» актер Джед Аллан

1246
15:37, 10 марта, 2019

Дневник с картой сокровищ Третьего рейха нашли в Германии

1035
10:50, 09 марта, 2019

Конгресс США одобрил запрет на признание Крыма российским

912
18:34, 08 марта, 2019

Илон Маск восхитился российскими космическими технологиями

834
14:55, 09 марта, 2019