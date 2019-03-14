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Биатлонист из Удмуртии финишировал в четвертом десятке на чемпионате мира в Швеции

11:59, 14 марта, 2019
11:59, 14 марта, 2019
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#Ижевск\n#биатлон\n#Удмуртия\n#Швеция
Фото: СБР
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Александр Поварницын пришел к финишу 45-м в индивидуальной гонке.

Эстерсунд. Швеция. Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын занял 45-е место в индивидуальной гонке на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Стреляющий лыжник проиграл победителю – немцу Арнду Пфйфферу – более 6 минут.

Во время гонки Поварницын допустил 4 промаха на огневых рубежах.

Отметим, что серебряную медаль завоевал болгарин Владимир Илиев, бронзовым призером стал норвежец Тарьей Бё. Лучшим среди россиян стал Евгений Гараничев, который занял 7 место. Александр Логинов и Никита Поршнев расположились на 14 и 36 местах соответственно.

Ранее в Эстерсунде прошла индивидуальная гонка у девушек. Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева заняла 60 место.

11:59, 14 марта, 2019
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#Ижевск\n#биатлон\n#Удмуртия\n#Швеция

 

 

 


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