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Ульяна Кайшева дебютировала на чемпионате мира по биатлону

09:00, 13 марта, 2019
09:00, 13 марта, 2019
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#Ижевск\n#биатлон\n#Ульяна Кайшева\n#Удмуртия\n#чемпионат мира\n#Швеция
Фото: СБР
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Стреляющая лыжница из Удмуртии заняла 60 место в индивидуальной гонке в шведском Эстерсунде.

Эстерсунд. Швеция. Биатлонистка из Ульяна Кайшева дебютировала на чемпионате мира. Стреляющая лыжница заняла 60 место в индивидуальной гонке в шведском Эстерсунде.

По ходу дистанции спортсменка допустила 6 промахов на огневых рубежах. Ее отрыв на финише от победительницы – шведки Ханны Эберг – составил 6 минут и 43 секунды.

Серебро в гонке завоевала Лиза Витоцци, бронзу – Жюстин Бреза.

«Со стрельбой сегодня творилось что-то ужасное. Делала поправки, учла, что было на пристрелке, но, похоже, не нужно было этого делать. Пока я точно не выяснила, в чем причина. На гонке ветер дул то слева, то справа. К сожалению, подстроиться не удалось», - приводит слова Кайшевой пресс-служба Союза биатлонистов России.

Лучшая из россиянок – Лариса Куклина – расположилась на 16 месте, следом за ней оказалась Екатерина Юрлова-Перхт, на 33-е время показала Светлана Миронова.

09:00, 13 марта, 2019
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#Ижевск\n#биатлон\n#Ульяна Кайшева\n#Удмуртия\n#чемпионат мира\n#Швеция

 

 

 


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