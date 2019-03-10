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Анастасия Кайшева из Удмуртии завоевала «бронзу» на юниорском первенстве Европы по биатлону

17:38, 10 марта, 2019
Дарья Саушина
17:38, 10 марта, 2019
Дарья Саушина
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#спорт\n#биатлон\n#Удмуртия
Фото: instagram.com/kayshevava/
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После седьмого места в спринте девушка стала третьей в пасьюте.

Ижевск. Удмуртия. Представительница Удмуртии и сестра Ульяны Кайшевой Анастасия взяла бронзовую награду на первенстве Европы по биатлону среди юниоров. Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, соревнования проходят в норвежском Шушёене.

Накануне в спринтерской гонке Кайшева с одним промахом стала седьмой (отставание на финише 28,3 секунды). Тогда победа досталась француженке Камиль Бене.

В воскресенье, 10 марта, состоялись гонки преследования. Анастасия Кайшева допустила 4 промаха на огневых рубежах и финишировала третьей, уступив 21,8 секунды немке Юлиане Фрювирт. Победительница накануне была второй. «Серебро» пасьюта еще у одной представительницы Германии Ханны Кебингер.

17:38, 10 марта, 2019
Дарья Саушина
261
0
#спорт\n#биатлон\n#Удмуртия

 

 

 


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