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Ижевские «Купол-Родники» уступили на выезде «Буревестнику»

15:58, 06 марта, 2019
15:58, 06 марта, 2019
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#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#баскетбол\n#завод "Купол"
Фото: vk.com/bkrodniki
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Встреча завершилась со счетом 75:62 в пользу хозяев площадки.

Ижевские «Купол-Родники» уступили на выезде «Буревестнику»

Встреча завершилась со счетом 75:62 в пользу хозяев площадки.

Ярославль. Ижевский баскетбольный клуб «Купол-Родники» уступил на выезде «Буревестнику». Встреча завершилась со счетом 75:62 в пользу хозяев площадки.

В первой четверти «Родники» одержали победу с преимуществом в 9 очков, однако следующие три игровых отрезка оказались для команды из столицы Удмуртии неудачными. Здесь стоит выделить третью четверть, в которой «Купол» уступил со счетом 24:9.

«Соперник сегодня был лучше. Соперник перестроился тактически, тренерский штаб внес свои изменения в перерыве и не получилось показать то, что мы демонстрировали [в 1-й четверти]», - сказал после игры наставник «Купола» Милош Павичевич.

На данный момент «Родники» находятся на 14 месте. В активе команды 35 очков.

15:58, 06 марта, 2019
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#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#баскетбол\n#завод "Купол"

 

 

 


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