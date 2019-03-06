Встреча завершилась со счетом 75:62 в пользу хозяев площадки.

Ижевские «Купол-Родники» уступили на выезде «Буревестнику»

Встреча завершилась со счетом 75:62 в пользу хозяев площадки.

Ярославль. Ижевский баскетбольный клуб «Купол-Родники» уступил на выезде «Буревестнику». Встреча завершилась со счетом 75:62 в пользу хозяев площадки.

В первой четверти «Родники» одержали победу с преимуществом в 9 очков, однако следующие три игровых отрезка оказались для команды из столицы Удмуртии неудачными. Здесь стоит выделить третью четверть, в которой «Купол» уступил со счетом 24:9.

«Соперник сегодня был лучше. Соперник перестроился тактически, тренерский штаб внес свои изменения в перерыве и не получилось показать то, что мы демонстрировали [в 1-й четверти]», - сказал после игры наставник «Купола» Милош Павичевич.

На данный момент «Родники» находятся на 14 месте. В активе команды 35 очков.