Ульяна Кайшева и Александр Поварницын отправятся на чемпионат мира по биатлону

Соревнования пройдут с 7 по 17 марта в шведском Эстерсунде.
Ижевск. Ульяна Кайшева и Александр Поварницын в составе сборной России отправятся на чемпионат мира по биатлону. Тренерский штаб огласил список участников в воскресенье, 3 марта, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов.
Соревнования пройдут с 7 по 17 марта в шведском Эстерсунде.
Полный состав команды:
Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Никита Поршнев (присоединится к команде 8 марта)
«Седьмой участник чемпионата мира будет заявлен позже», - уточнили в СБР.
Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина.