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Ульяна Кайшева и Александр Поварницын отправятся на чемпионат мира по биатлону

16:00, 04 марта, 2019
Георгий Поветкин
16:00, 04 марта, 2019
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижевск\n#биатлон\n#Ульяна Кайшева\n#Россия\n#Удмуртия\n#чемпионат мира\n#Швеция
Фото: СБР
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Соревнования пройдут с 7 по 17 марта в шведском Эстерсунде.

Ижевск. Ульяна Кайшева и Александр Поварницын в составе сборной России отправятся на чемпионат мира по биатлону. Тренерский штаб огласил список участников в воскресенье, 3 марта, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов.

Соревнования пройдут с 7 по 17 марта в шведском Эстерсунде.

Полный состав команды:

Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Никита Поршнев (присоединится к команде 8 марта)

«Седьмой участник чемпионата мира будет заявлен позже», - уточнили в СБР.

Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина.

16:00, 04 марта, 2019
Георгий Поветкин
106
0
#спорт\n#Ижевск\n#биатлон\n#Ульяна Кайшева\n#Россия\n#Удмуртия\n#чемпионат мира\n#Швеция

 

 

 


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