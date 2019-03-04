Ульяна Кайшева и Александр Поварницын отправятся на чемпионат мира по биатлону

Соревнования пройдут с 7 по 17 марта в шведском Эстерсунде.

Ижевск. Ульяна Кайшева и Александр Поварницын в составе сборной России отправятся на чемпионат мира по биатлону. Тренерский штаб огласил список участников в воскресенье, 3 марта, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов.

Соревнования пройдут с 7 по 17 марта в шведском Эстерсунде.

Полный состав команды:

Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Никита Поршнев (присоединится к команде 8 марта)

«Седьмой участник чемпионата мира будет заявлен позже», - уточнили в СБР.

Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина.