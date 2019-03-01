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Ижевские «Купол-Родники» на домашнем паркете уступили «Самаре»

09:00, 01 марта, 2019
Георгий Поветкин
09:00, 01 марта, 2019
Георгий Поветкин
48
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#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#баскетбол
Фото: vk.com/bkrodniki
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Встреча завершилась со счетом 97:78 в пользу гостей.

Ижевск. Удмуртия. Баскетбольный клуб «Купол-Родники» на домашнем паркете уступил «Самаре» в рамках регулярного чемпионата мужской Суперлиги-1. Встреча завершилась со счетом 98:78 в пользу гостей.

Уже в первой четверти «Самара» смогла уйти в 11-очковый отрыв (12:23), который «Родники» практически отыграли ближе к середине второго игрового отрезка.

«В середине второй четверти, ижевчанам удалось приблизиться на опасное расстояние к своему сопернику. Они сократили отставание до -3», - говорится в сообщении клубной пресс-службы.

После большого перерыва соперник «Родников» смог увеличить разницу в счёте ещё на 13 очков. В заключительном игровом отрезке «Самара» позволила сократить отрыв, однако это никак не повлияло на итоговый результат.

На данный момент «Купол» располагается на 14 месте, в активе команды 34 очка после 26 игр.

09:00, 01 марта, 2019
Георгий Поветкин
48
0
#спорт\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#баскетбол

 

 

 


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