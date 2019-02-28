«Ижсталь» расторгла контракты с семью хоккеистами

Остальные игроки после трехнедельного отдыха приступят к тренировкам.

Ижевск. Удмуртия. Хоккейный клуб «Ижсталь» расторг контракты с семью хоккеистами. Как сообщает пресс-служба клуба из столицы Удмуртии, остальные игроки после трехнедельного отдыха приступят к тренировкам.

«По соглашению сторон расторгнуты контракты между «Ижсталью» и игроками Евгением Банцеревым, Антоном Гичевым, Александром Козыревым, Кириллом Черных, Данилом Щеголевым, Евгением Щанкиным и Сергеем Щенковым.

Из отпуска «сталевары» планируют выйти 20 марта.