Встреча с известными футболистами в Ижевске пройдёт в «Столичном» лицее

Спортсмены посетят Ижевск в рамках проекта «Уроки футбола».

Ижевск. Удмуртия. Стало известно место встречи ижевских школьников с именитыми футболистами Алексеем Смертиным, Питером Одемвингие и Дмитрием Сенниковым. Как сообщает пресс-служба РФС, мероприятие пройдёт в «Столичном» лицее в понедельник, 4 марта.

Сначала футболисты пообщаются со старшеклассниками в формате «вопрос-ответ», после чего состоится мастер-класс для младшей школы в спортивном зале.

Напомним, спортсмены посетят Ижевск в рамках проекта «Уроки футбола» Российского футбольного союза.