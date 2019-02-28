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Встреча с известными футболистами в Ижевске пройдёт в «Столичном» лицее

16:40, 28 февраля, 2019
Ксения Чернова
16:40, 28 февраля, 2019
Ксения Чернова
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#дети\n#образование\n#спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия
Фото: rfs.ru
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Спортсмены посетят Ижевск в рамках проекта «Уроки футбола».

Ижевск. Удмуртия. Стало известно место встречи ижевских школьников с именитыми футболистами Алексеем Смертиным, Питером Одемвингие и Дмитрием Сенниковым. Как сообщает пресс-служба РФС, мероприятие пройдёт в «Столичном» лицее в понедельник, 4 марта.

Сначала футболисты пообщаются со старшеклассниками в формате «вопрос-ответ», после чего состоится мастер-класс для младшей школы в спортивном зале.

Напомним, спортсмены посетят Ижевск в рамках проекта «Уроки футбола» Российского футбольного союза.

16:40, 28 февраля, 2019
Ксения Чернова
49
0
#дети\n#образование\n#спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия

 

 

 


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