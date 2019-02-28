Об этом спортсмен заявил после индивидуальной гонки на чемпионате мира в Зеефельде.

Зеефельд. Австрия. Лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин завершит карьеру после этапа кубка мира в Осло. Об этом спортсмен заявил после индивидуальной гонки на чемпионате мира в Зеефельде, сообщает МатчТВ.

На вопрос журналиста о дальнейших планах Вылегжанин ответил, что в ближайшее время закончит спортивную карьеру.

«Закончить Кубок мира в Осло. И вообще закончить карьеру», - сказал спортсмен из Удмуртии, отметив, что не планирует больше выступать на проходящем чемпионате мира.

«Нет. Думаю, что с таким состоянием и самочувствие меня хватает только на 7,5 — 8 километров. А все оставшиеся дистанции длиннее», - приводит словам Вылегжанина МатчТВ.

Отметим, что гонки в Осло пройдут 9 и 10 марта. В программе соревнований две марафонские дистанции – масс-старты классической стилем на 30 и 50 км.

Максим Вылегжанин является трёхкратным вице-чемпион мира, а также трехкратным серебряным призером Олимпийских игр в Сочи в эстафете, командном спринте и лыжном марафоне. С 2018 года является председателем Федерации лыжных гонок Удмуртии.