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Загитова и Туктамышева отправятся на чемпионат мира по фигурному катанию в Японию

17:24, 27 февраля, 2019
Георгий Поветкин
17:24, 27 февраля, 2019
Георгий Поветкин
96
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#спорт\n#Ижевск\n#Глазов\n#Елизавета Туктамышева\n#Япония\n#Удмуртия\n#фигурное катание\n#Алина Загитова
Фото: ФФККР
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Состав сборной России огласила федерация фигурного катания.

Москва. Россия. Уроженки Удмуртии Алина Загитова и Елизавета Туктамышева отправятся на чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет с 19 по 24 марта в японском городе Саймата. Состав сборной России огласила федерация фигурного катания (ФФККР).

Пор данным сайта ФФККР, Алина Загитова вместе с Софьей Самодуровой и Евгенией Медведевой вошла в основной состав, а Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова будут запасными.

Ранее активно обсуждалась тема третьей одиночницы, которая отправится на чемпионат мира в ранге основной. По итогам обсуждения из 27 членов тренерского совета за включение Евгении Медведевой в основной состав сборной высказались 19 человек, за кандидатуру Елизаветы Туктамышевой – 7 человек, один член Совета воздержался.

Женское одиночное катание: Софья Самодурова, Алина Загитова, Евгения Медведева.

Запасные: Елизавета Туктамышева, Станислава Константинова.

Мужское одиночное катание: Александр Самарин, Максим Ковтун, Михаил Коляда.

Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов.

Парное катание: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Наталья Забияко – Александр Энберт, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский.

Запасные: Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Алиса Ефимова – Александр Коровин

Танцы на льду: Александра Степанова – Иван Букин, Виктория Синицина – Никита Кацалапов,

Запасные: Софья Евдокимова – Егор Базин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Бетина Попова – Сергей Мозгов.

17:24, 27 февраля, 2019
Георгий Поветкин
96
0
#спорт\n#Ижевск\n#Глазов\n#Елизавета Туктамышева\n#Япония\n#Удмуртия\n#фигурное катание\n#Алина Загитова

 

 

 


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