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Биатлонисты из Удмуртии примут участие в эстонском этапе кубка IBU

12:58, 27 февраля, 2019
Георгий Поветкин
12:58, 27 февраля, 2019
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижевск\n#биатлон\n#Ульяна Кайшева\n#Удмуртия\n#Эстония
Фото: pixabay.com
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Соревнования пройдут в начале марта в городе Отепя.

Москва. Биатлонисты из Удмуртии Ильназ Мухамедзянов и Ульяна Кайшева примут участие в эстонском этапе кубка IBU. Соревнования пройдут в начале марта в городе Отепя, сообщает официальный сайт СБР.

«В программе соревнований – суперспринт и спринт. Итоги этапа будут учитываться при формировании окончательного состава сборной для участия в чемпионате мира в Эстерсунде», - уточнили в союзе биатлонистов.

Полный состав сборной:

Мужчины: Кирилл Стрельцов, Сергей Корастылев, Семён Сучилов, Саид Каримулла Халили, Ильназ Мухамедзянов, Игорь Малиновский, Антон Бабиков

Женщины: Виктория Сливко, Анастасия Морозова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ульяна Кайшева, Маргарита Васильева

12:58, 27 февраля, 2019
Георгий Поветкин
139
0
#спорт\n#Ижевск\n#биатлон\n#Ульяна Кайшева\n#Удмуртия\n#Эстония

 

 

 


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