Биатлонисты из Удмуртии примут участие в эстонском этапе кубка IBU

Соревнования пройдут в начале марта в городе Отепя.
Москва. Биатлонисты из Удмуртии Ильназ Мухамедзянов и Ульяна Кайшева примут участие в эстонском этапе кубка IBU. Соревнования пройдут в начале марта в городе Отепя, сообщает официальный сайт СБР.
«В программе соревнований – суперспринт и спринт. Итоги этапа будут учитываться при формировании окончательного состава сборной для участия в чемпионате мира в Эстерсунде», - уточнили в союзе биатлонистов.
Полный состав сборной:
Мужчины: Кирилл Стрельцов, Сергей Корастылев, Семён Сучилов, Саид Каримулла Халили, Ильназ Мухамедзянов, Игорь Малиновский, Антон Бабиков
Женщины: Виктория Сливко, Анастасия Морозова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ульяна Кайшева, Маргарита Васильева