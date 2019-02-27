Биатлонисты из Удмуртии примут участие в эстонском этапе кубка IBU

Соревнования пройдут в начале марта в городе Отепя.

Москва. Биатлонисты из Удмуртии Ильназ Мухамедзянов и Ульяна Кайшева примут участие в эстонском этапе кубка IBU. Соревнования пройдут в начале марта в городе Отепя, сообщает официальный сайт СБР.

«В программе соревнований – суперспринт и спринт. Итоги этапа будут учитываться при формировании окончательного состава сборной для участия в чемпионате мира в Эстерсунде», - уточнили в союзе биатлонистов.

Полный состав сборной:

Мужчины: Кирилл Стрельцов, Сергей Корастылев, Семён Сучилов, Саид Каримулла Халили, Ильназ Мухамедзянов, Игорь Малиновский, Антон Бабиков

Женщины: Виктория Сливко, Анастасия Морозова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ульяна Кайшева, Маргарита Васильева