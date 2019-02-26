play
pause
  • $ 65.26 ↓
  • € 74.09 ↓

Смертин, Сенников, Одемвингие: звезды футбола проведут мастер-класс для школьников Ижевска

08:30, 26 февраля, 2019
Ксения Чернова
08:30, 26 февраля, 2019
Ксения Чернова
75
0
#дети\n#спорт\n#общество\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия
Фото: Википедия
75
0

Мероприятие пройдет 4 марта.

Ижевск. Удмуртия. Именитые спортсмены Алексей Смертин, Дмитрий Сенников и Питер Одемвингие посетят Ижевск в рамках проекта «Уроки футбола» Российского футбольного союза. Как сообщается в группе «Удмуртия заряжает!» в соцсети Вконтакте, мероприятие пройдет 4 марта.

Футболисты встретятся с детьми в одной из школ Ижевска, посетят урок физкультуры и дадут мастер-класс для детских футбольных команд. Кроме того, в столице Удмуртской Республике состоится автограф-сессия. Четверо счастливчиков смогут получить подписанный кумирами футбольный мяч.

08:30, 26 февраля, 2019
Ксения Чернова
75
0
#дети\n#спорт\n#общество\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Глава Ижевска уволит начальника Управления благоустройства и транспорта администрации города

12:23, 19 февраля, 2019
4768

Удмуртия в минуту: увольнение Килина и ошибочные платежки

4696
18:00, 19 февраля, 2019

В Ижевске задержали управляющего Южным кладбищем

3891
11:31, 22 февраля, 2019

В Ижевске на женщину с крыши дома упал снег

3744
17:30, 19 февраля, 2019

Глава Удмуртии предложил построить новый медкомплекс вместо ремонта ГКБ №2 в Ижевске

3095
16:00, 23 февраля, 2019

Жительница Хабаровска родила на полу больницы из-за отсутствия врача

10:44, 24 февраля, 2019
3392

«ВИЧ не существует»: в Иркутске мать приговорили к исправительным работам за смерть 5-месячной дочери

1834
09:31, 19 февраля, 2019

В Кирове 3-летняя девочка умерла после недели в запертой квартире без еды и воды

1637
14:38, 22 февраля, 2019

Клинику Малышевой оштрафовали на 100 тыс рублей

1479
10:40, 20 февраля, 2019

В России появилась вторая долларовая женщина-миллиардер

1479
13:57, 21 февраля, 2019

Черепаху из вымершего 100 лет назад вида нашли живой на Галапагосах

19:00, 20 февраля, 2019
1823

Полицейские Венесуэлы подожгли грузовики с гуманитарной помощью

1225
20:18, 24 февраля, 2019

Умер Карл Лагерфельд

1204
15:33, 19 февраля, 2019

Джеймс Кэмерон рассказал подробности сюжета «Аватара 2»

1033
09:21, 20 февраля, 2019

Facebook назвал условие снятия блокировки со страниц проектов RT

856
11:37, 19 февраля, 2019