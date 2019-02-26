Смертин, Сенников, Одемвингие: звезды футбола проведут мастер-класс для школьников Ижевска

Мероприятие пройдет 4 марта.

Ижевск. Удмуртия. Именитые спортсмены Алексей Смертин, Дмитрий Сенников и Питер Одемвингие посетят Ижевск в рамках проекта «Уроки футбола» Российского футбольного союза. Как сообщается в группе «Удмуртия заряжает!» в соцсети Вконтакте, мероприятие пройдет 4 марта.

Футболисты встретятся с детьми в одной из школ Ижевска, посетят урок физкультуры и дадут мастер-класс для детских футбольных команд. Кроме того, в столице Удмуртской Республике состоится автограф-сессия. Четверо счастливчиков смогут получить подписанный кумирами футбольный мяч.