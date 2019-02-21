Три игрока перешли в ижевский «Зенит»

Контракты подписали с Никитой Касаткиным, Антоном Крючковым и Егором Могилевым.

Ижевск. Удмуртия. Три игрока пополнили состав ижевского «Зенита» в межсезонье. Контракты с клубом подписали с Никитой Касаткиным, Антоном Крючковым и Егором Могилевым.

Касаткин ранее выступал за «Сызрань-2003», в составе которой в этом году провел 10 игр и забил один мяч. Крючков играл за тульский «Арсенал», «Тосно» и «Сатурн». За карьеру он поражал ворота соперников более, чем 60 мячами. Последним клубом игрока был челнинский «КАМАЗ». Могилев в свою очередь является воспитанником местной школы футбола.

На данный момент «Зенит-Ижевск» располагается на 7 месте в зоне Урал-Привольже. После 15 игр в активе команды 16 очков.