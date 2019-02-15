Ижевский «Университет» уступил на выезде звенигородской «Звезде»

Встреча завершилась со счетом 35:21 в пользу хозяек паркета.

Звенигород. Гандболистки ижевского «Университета» уступили на выезде звенигородской «Звезде» в рамках Суперлиги. Встреча завершилась со счетом 35:21 в пользу хозяек паркета.

Клуб из столицы Удмуртии неудачно провел начало встречи. К 10-й минуте игры «Звезда» вела с преимуществом в 5 мячей, причем «студентки» к тому моменту забили свой первый гол. На перерыв коллективы ушли при счете 16:10 в пользу звенигородской команды.

«Старт второй 30-минутки для обеих команд выдался достаточно ровным, но концовка вновь была полностью под контролем звенигородских спортсменок, которые смогли взять реванш в родных стенах», - сообщает сайт «Университета».

На данный момент «студентки» располагаются на 7 месте в Суперлиге, имея по 13 очков с клубом «Динамо-Синара». В понедельник, 18 февраля, ижевские гандболистки проведут домашний матч против «Астраханочки», которая сейчас находится на 4 месте в таблице.