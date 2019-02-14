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В ижевское «Торпедо» перешла Ольга Тир

10:25, 14 февраля, 2019
Георгий Поветкин
10:25, 14 февраля, 2019
Георгий Поветкин
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#спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#Краснодар
Фото: vk.com/torpedoizhevsk18
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Ранее футболистка выступала за краснодарскую «Кубаночку».

Ижевск. Удмуртия. Женский футбольный клуб «Торпедо» из Ижевска подписал контракт с Ольгой Тир. В прошлом сезоне она выступала за краснодарскую «Кубаночку».

«Полузащитник - Ольга Тир стала первым новичком команды в этом году. Соглашение с футболисткой рассчитано до конца спортивного сезона», - сообщает клубный инстаграм.

В «Торпедо» Тир будет выступать под 19-м номером.

Отметим, что в прошлом сезоне «Кубаночка» заняла 5 место в Высшем дивизионе, набрав за 14 игр 20 очков. «Торпедо» расположились на последней строчке. Коллектив из столицы Удмуртии проиграл все матчи.

Ранее из «Торпедо» в «Локомотив» перешла Екатерина Фролова.

10:25, 14 февраля, 2019
Георгий Поветкин
110
0
#спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#Краснодар

 

 

 


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