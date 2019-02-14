Ижевские «Родники» одержали выездную победу над «МБА»

Встреча завершилась со счетом 87:80 в пользу коллектива из столицы Удмуртии.

Москва. Ижевский баскетбольный клуб «Купол-Родники» одержал выездную победу над командой «МБА». Очередная встреча в рамках мужской Суперлиги-1 завершилась со счетом 87:80 в пользу коллектива из столицы Удмуртии.

Подопечные Милоша Павичевича захватили лидерство в первой четверти и по ходу всей игры удерживали небольшое преимущество над хозяевами паркета. «Купол» проиграл только в третьем игровом отрезке с разницей -4. В остальных четвертях ижевчане были сильнее москвичей.

«Игра вышла тяжёлой, команда МБА во второй половине нашла ключи к нашей защите, и из-за этого мы упустили рывок от москвичей. В концовке у нашей команды оказались более правильные решения. Теперь будем готовиться к домашним матчам. С нетерпением ждём игр в Ижевске», - приводит слова игрока «Родников» Евгения Минченко клубная пресс-служба.

На данный момент «Купол» находится на 14 месте в Суперлиге. Отрыв от ближайших соперников «МБА» и ЦСКА-2 составляет одно и два очка соответственно.