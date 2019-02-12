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Нападающий Егор Заплатников покинул «Ижсталь»

09:00, 12 февраля, 2019
09:00, 12 февраля, 2019
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#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия
Фото: ИА "Сусанин"
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Согласно договору о сотрудничестве между двумя клубами, он перешел в череповецкую «Северсталь».

Ижевск. Удмуртия. Нападающий Егор Заплатников покинул «Ижсталь». Согласно договору о сотрудничестве между двумя клубами, он перешел в череповецкую «Северсталь», сообщает пресс-служба «сталеваров».

«В этом сезоне Егор сыграл за «Ижсталь» 35 матчей, набрал 5 (0+5) очков при коэффициенте полезности «минус 10», - говорится на официальном сайте команды.

Отметим, что Заплатников был последним из череповецких хоккеистов, командированных в «Ижсталь».

09:00, 12 февраля, 2019
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#спорт\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия

 

 

 


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