Согласно договору о сотрудничестве между двумя клубами, он перешел в череповецкую «Северсталь».

Ижевск. Удмуртия. Нападающий Егор Заплатников покинул «Ижсталь». Согласно договору о сотрудничестве между двумя клубами, он перешел в череповецкую «Северсталь», сообщает пресс-служба «сталеваров».

«В этом сезоне Егор сыграл за «Ижсталь» 35 матчей, набрал 5 (0+5) очков при коэффициенте полезности «минус 10», - говорится на официальном сайте команды.

Отметим, что Заплатников был последним из череповецких хоккеистов, командированных в «Ижсталь».