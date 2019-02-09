Новый спортивный комплекс построили в Завьяловском районе Удмуртии

В проект вложено более 200 млн рублей частных инвестиций.

Завьялово. Удмуртия. В деревне Пирогово Завьяловского района построили новый спортивный комплекс. Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии, проект реализован в рамках государственно-частного партнерства, общий объем частных инвестиций – более 200 млн рублей.

В новом здании есть плавательный бассейн, который построен по стандартам Международной федерации плавания FINA: длина – 25 м, ширина – 16 м (6 дорожек), высота потолка – 12 м, система климат-контроля воздуха.

Также в спортивном комплексе есть тренировочные и тренажерные залы, кафе и раздевалки. Пропускная способность спортивного комплекса составляет 2,5 тыс. человек в день.

Кроме занятий абонементных групп, здесь также будут проводиться соревнования. Первые пройдут уже 9 февраля.