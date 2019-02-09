play
pause
  • $ 66.06 ↑
  • € 74.9 ↓

Новый спортивный комплекс построили в Завьяловском районе Удмуртии

10:00, 09 февраля, 2019
Диана Ворончихина
10:00, 09 февраля, 2019
Диана Ворончихина
131
0
#спорт\n#строительство\n#Удмуртия\n#новости\n#Завьялово\n#бассейн
Фото: pixabay.com
131
0

В проект вложено более 200 млн рублей частных инвестиций.

Завьялово. Удмуртия. В деревне Пирогово Завьяловского района построили новый спортивный комплекс. Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии, проект реализован в рамках государственно-частного партнерства, общий объем частных инвестиций – более 200 млн рублей.

В новом здании есть плавательный бассейн, который построен по стандартам Международной федерации плавания FINA: длина – 25 м, ширина – 16 м (6 дорожек), высота потолка – 12 м, система климат-контроля воздуха.

Также в спортивном комплексе есть тренировочные и тренажерные залы, кафе и раздевалки. Пропускная способность спортивного комплекса составляет 2,5 тыс. человек в день.

Кроме занятий абонементных групп, здесь также будут проводиться соревнования. Первые пройдут уже 9 февраля.

10:00, 09 февраля, 2019
Диана Ворончихина
131
0
#спорт\n#строительство\n#Удмуртия\n#новости\n#Завьялово\n#бассейн

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Рэпер Децл умер после концерта в Ижевске

09:19, 03 февраля, 2019
6012

Следователи начали проверку по факту смерти Децла в Ижевске

4071
11:29, 03 февраля, 2019

Не сошлись во взглядах: Алексей Воронцов покинул агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртии

3175
13:30, 06 февраля, 2019

В ГИБДД пообещали разобраться с обновленным светофором на Удмуртской - 10 лет Октября в Ижевске

3008
10:00, 02 февраля, 2019

Ближайшая ночь в Удмуртии станет одной из самых морозных

2952
12:15, 04 февраля, 2019

Суслик помог марийским археологам найти клад Золотой Орды

10:20, 07 февраля, 2019
4187

20 детей пострадали в ДТП с автобусов в Калужской области

1179
12:26, 03 февраля, 2019

Москва выдала кредит Кубе в 38 млн евро на приобретение российской военной техники

978
09:59, 06 февраля, 2019

Прокуратура начала проверку по факту избиения учителем ребенка в школе Санкт-Петербурга

976
10:39, 03 февраля, 2019

Владимир Путин: мы не должны и не будем втягиваться в затратную для нас гонку вооружений

964
14:19, 02 февраля, 2019

Момент прорыва дамбы в Бразилии, в результате которого погибли более 100 человек, попал на видео

11:59, 02 февраля, 2019
3440

Эксперт рассказал о состоянии автомобиля Tesla в космосе

1824
19:00, 06 февраля, 2019

Порошенко раскрыл сведения о своих доходах

1316
16:44, 02 февраля, 2019

В метро Вашингтона прогремел взрыв

1212
09:22, 06 февраля, 2019

9,5 тонны кокаина нашли на панамском судне с российским экипажем

1207
18:03, 02 февраля, 2019