play
pause
  • $ 65.59 ↓
  • € 75.06 ↓

Руководство ижевского «Зенита» поставило задачи перед клубом на оставшуюся часть сезона

11:55, 05 февраля, 2019
Георгий Поветкин
11:55, 05 февраля, 2019
Георгий Поветкин
90
0
#спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#Зенит
Фото: ИА "Сусанин"
90
0

По словам руководителей команды, коллектив способен одержать победы в каждом из оставшихся матчей основной части турнира.

Ижевск. Удмуртия. Руководство ижевского «Зенита» поставило задачи перед командой на оставшуюся часть сезона. По информации клубной пресс-службы, подопечные Сергея Емельянова собрались на первый учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в Ижевске.

«С учётом тех положительных тенденций, которые у нас были в 2018 году, мы постараемся двигаться в правильном направлении и создадим общими усилиями команду, у которой будет одна задача - побеждать в каждом матче», - сказал и. о. директора Денис Вшивцев.

В свою очередь его заместитель – Дмитрий Кайгородов – отметил игру ижевского «Зенита», которую клуб демонстрировала в конце прошлого года.

«То, как мы играли в конце 2018 года, даёт основания полагать, что мы в состоянии победить в каждом из оставшихся матчей основной части турнира, независимо от того, выездная это игра или домашняя», - отметил Кайгородов.

На данный момент «Зенит-Ижевск» располагается на 7 месте в зоне Урал-Приволжье. В 15 матчах клуб потерпел 7 поражений и по четыре раза сыграл вничью и победил (16 очков). Лидирует в таблице «Нефтехимик», в активе которого 38 очков. Клуб из столицы Удмуртии возобновит сезон 4 апреля выездной игрой против второй команды екатеринбургского «Урала».

11:55, 05 февраля, 2019
Георгий Поветкин
90
0
#спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#Зенит

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Журналистка из Ижевска уехала за любовью в Коста-Рику и стала мамой «солнечного» мальчика

15:55, 30 января, 2019
6697

МВД России по Ижевску возглавил Фато Мгои

4488
12:23, 29 января, 2019

Рэпер Децл умер после концерта в Ижевске

4316
09:19, 03 февраля, 2019

Текстовая трансляция: прокурор зачитает обвинение по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева

3331
10:11, 30 января, 2019

Следователи начали проверку по факту смерти Децла в Ижевске

2895
11:29, 03 февраля, 2019

В России предложили не наказывать за «вынужденную» коррупцию

09:31, 29 января, 2019
1319

Генпрокуратура озвучила три основные версии гибели группы Дятлова

1319
13:48, 01 февраля, 2019

Россиянам могут дать возможность брать ипотечные каникулы

1082
13:53, 29 января, 2019

В Госдуме предупредили о риске отключения России от глобального интернета

1055
14:52, 31 января, 2019

Перевозившего пассажиров на ковре нижегородца оштрафовали

972
13:45, 30 января, 2019

Момент прорыва дамбы в Бразилии, в результате которого погибли более 100 человек, попал на видео

11:59, 02 февраля, 2019
3034

Итальянцы собрали деньги для младенца, спасенного в Магнитогорске

1429
11:54, 31 января, 2019

Хибиба Нурмагомедова дисквалифицировали и оштрафовали на 500 тыс долларов

1127
09:24, 30 января, 2019

Обыски прошли в кабинете и доме мэра Риги Ушакова

1114
16:00, 30 января, 2019

Порошенко подаст заявку на вступление Украины в Евросоюз

994
19:00, 29 января, 2019