Руководство ижевского «Зенита» поставило задачи перед клубом на оставшуюся часть сезона

По словам руководителей команды, коллектив способен одержать победы в каждом из оставшихся матчей основной части турнира.

Ижевск. Удмуртия. Руководство ижевского «Зенита» поставило задачи перед командой на оставшуюся часть сезона. По информации клубной пресс-службы, подопечные Сергея Емельянова собрались на первый учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в Ижевске.

«С учётом тех положительных тенденций, которые у нас были в 2018 году, мы постараемся двигаться в правильном направлении и создадим общими усилиями команду, у которой будет одна задача - побеждать в каждом матче», - сказал и. о. директора Денис Вшивцев.

В свою очередь его заместитель – Дмитрий Кайгородов – отметил игру ижевского «Зенита», которую клуб демонстрировала в конце прошлого года.

«То, как мы играли в конце 2018 года, даёт основания полагать, что мы в состоянии победить в каждом из оставшихся матчей основной части турнира, независимо от того, выездная это игра или домашняя», - отметил Кайгородов.

На данный момент «Зенит-Ижевск» располагается на 7 месте в зоне Урал-Приволжье. В 15 матчах клуб потерпел 7 поражений и по четыре раза сыграл вничью и победил (16 очков). Лидирует в таблице «Нефтехимик», в активе которого 38 очков. Клуб из столицы Удмуртии возобновит сезон 4 апреля выездной игрой против второй команды екатеринбургского «Урала».