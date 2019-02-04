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Ижевские «Родники» уступили в Новосибирске

09:00, 04 февраля, 2019
09:00, 04 февраля, 2019
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#спорт\n#Ижевск\n#Новосибирск\n#баскетбол\n#завод "Купол"
Фото: Пресс-служба БК "Новосибирск"
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Команда из столицы Удмуртии проиграла на выезде со счетом 78:68.

Новосибирск. Ижевский Баскетбольный клуб «Купол-Родники» 3 февраля уступил на выезде Новосибирску. Встреча, прошедшая в рамках мужской Суперлиги-1, завершилась со счетом 78:68 в пользу хозяев паркета.

Новосибирск добыл преимущество уже в первом игровом отрезке. За 10 минут матча соперник «Родников» смог уйти в 11-очковый отрыв - 25:14, который в дальнейшем «Купол» отыграть не смог. Во второй четверти ижевчане отыграли лишь один зачетный балл (17:16), а две следующие 10-минутки закончились поочередной победой команд с 3-очковым преимуществом (21:18 и 16:19).

«Были шансы перехватить сегодня, ребята старались, благодарен им за это. Немножко здесь не подобрали, невнимательно где-то кто-то сыграл. Может быть от усталости, может от чего-то другого, не знаю, будем разбираться. Эти детали и решили исход игры», - приводит словам главного тренера «Купола» Милоша Павичевича официальный сайт Новосибирска.

На данный момент «Купол-Родники» располагаются на 14 месте в мужской Суперлиге-1. Новосибирск делит 3-5 места со «Спартаком» и ТЕМП-СУМЗ-УГМК. 

09:00, 04 февраля, 2019
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#спорт\n#Ижевск\n#Новосибирск\n#баскетбол\n#завод "Купол"

 

 

 


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